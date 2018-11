Dombrovskis: la manovra italiana 2019 è una sfida alle regole Ue

Valdis Dombrovskis torna sulla linea più intransigente della Commissione europea in un’intervista a Il Sole 24 Ore in edicola oggi, che anticipa la nuova opinione di Bruxelles sulla manovra italiana per il 2019 in arrivo già mercoledì prossimo.

Mai così grave, giudice il vicepresidente della Commissione, è stata la deviazione dagli impegni sottocsritti con i partner europei. Quella di Roma, quindi, è da considerarsi un’aperta sfida alle norme, un piano controproducente che avrà effetti negativi sulla crescita e già li sta avendo sulla ripresa del settore bancario a causa dell’aumento dei costi della raccolta.