Roma: tunisino espulso e rimpatriato spaccia droga in via Cardano

Roma – Marconi: espulso dall’Italia nel 2017 viene trovato a spacciare droga in via Gerolamo Cardano. Era stato già arrestato ed espulso a marzo dello scorso anno, con successivo rimpatrio, questo è quanto hanno scoperto, la scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Porta Portese, dopo aver arrestato un 23enne di nazionalità tunisina, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri nel transitare in via Gerolamo Cardano, zona Marconi, hanno notato uno scambio “anomalo” tra due giovani. Intervenuti nell’immediato, i militari li hanno bloccati ed hanno accertato che il 23enne aveva appena venduto 2 dosi di hashish ad un giovane studente, identificato e segnalato al Prefetto. La perquisizione personale a carico del pusher ha permesso di rinvenire altre 3 dosi di hashish e la somma di 20 euro, appena intascata.