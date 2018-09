Frusta selvaggiamente connazionale con la cintura: denunciato nigeriano

Firenze – Denunciato un 28enne nigeriano, pregiudicato, per aver aggredito un connazionale anche con l’uso di una cintura. E’ successo a Borgo San Lorenzo (Firenze) da parte dei carabinieri a conclusione di una mirata attività investigativa. Il 28enne è ritenuto responsabile di aver procurato lesioni personali ad un connazionale 23enne.

Come scrive la Nazione, l’aggressore, nel parco della Misericordia della cittadina mugellana, per futili motivi, con altre due persone non ancora identificati, ha malmenato la vittima, un richiedente asilo per protezione internazionale, colpendolo ripetutamente anche con l’uso di una cintura. Soccorso presso il locale ospedale, ha ricevuto una prognosi di cinque giorni.