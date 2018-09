Migranti, cancelliere austriaco Kurz: “Bloccare i migranti illegali. Non lasciare sola lʼItalia”

“L’Italia e la Grecia non vanno di certo lasciate sole, ma dobbiamo distruggere il modello imprenditoriale dei passatori”. Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in merito alla questione migranti. “Dobbiamo bloccare i migranti illegali e rimandarli nei Paesi d’origine oppure di transito. Allo stesso tempo dobbiamo impegnarci a ridurre le sofferenze in questi Paesi, e per questo intensificare gli aiuti in loco”, ha aggiunto.