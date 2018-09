Furti per 40.000 euro, arrestato 20enne moldavo

AOSTA, 14 SET – Per furto aggravato e continuato i carabinieri hanno arrestato Dimitriu Mihai, 20 anni, moldavo residente a Torino. L’ordinanza di misura cautelare è stata emessa dal gip su richiesta della procura della Repubblica aostana. E’ accusato di aver commesso, tra dicembre e aprile scorsi, una decina di furti in esercizi commerciali e cantieri edili, asportando refurtiva e denaro contante per un valore complessivo di circa 40.000 euro.

I militari sono risaliti a lui dopo aver trovato, sul luogo di un furto, un portafogli con all’interno dei documenti a lui riconducibili: “paragonando le fotografie del soggetto con quelle della videosorveglianza e riscontrandole con attività tecniche (tabulati telefonici) – spiegano i carabinieri – è stata accertata la sua colpevolezza”. (ANSA)