UE, Moscovici: “LʼItalia è un problema nella zona euro”

Il commissario per gli Affari economici europei, Pierre Moscovici, lancia un monito a Roma e afferma: “Nella zona euro c’è un problema che è l’Italia”. In previsione della manovra allo studio del governo Conte, Moscovici chiede all’esecutivo di “essere credibile” e non sforare il tetto del 3% poiché “sarebbe una bugia pensare che si possa investire di più con un deficit più elevato. Se ciò accade, si finisce con l’aumentare il debito”.