Mantero (M5S): presenterò proposta di legge sull’eutanasia

Nella scorsa legislatura oltre centomila persone hanno sottoscritto una proposta di legge di iniziativa popolare per portare all’attenzione del parlamento la tematica dell’Eutanasia.”Come senatore e cittadino – dice Matteo Mantero senatore M5S -“mi auguro che la discussione, lasciata cadere dallo scorso Parlamento, venga presto ripresa, in quanto è nostro dovere, riportare un tema così importante al centro del dibattito politico, per dare finalmente una seria risposta alle richieste dei tanti italiani che aspettano da anni”.

“Per questo motivo – prosegue il senatore ligure – nei prossimi giorni, depositerò in Senato la proposta di legge che nella passata legislatura, insieme alla mia collega Silvia Giordano, avevo già presentato alla Camera”.

Stamattina a Montecitorio il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha incontrato Mina Welby e gli altri rappresentanti dell’Associazione Coscioni, riferisce Fico su twitter, “che mi hanno consegnato le firme raccolte per la legge di iniziativa popolare sull’eutanasia”.

“Nella passata legislatura si è ottenuto un grande risultato sui temi etici, grazie all’approvazione della legge sul cosiddetto testamento biologico – chiosa il senatore pentastellato – ma ancora tanti cittadini aspettano delle risposte, in quanto quella legge non soddisfa tutte le esigenze. Questa proposta di legge sarebbe il completamento di quel lavoro e un passo avanti sulla strada del riconoscimento dei diritti di chi soffre”. (askanews)