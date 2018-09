Torna la tubercolosi, aumentano i casi in Italia

“Immigrato malato e in fuga, forse inconsapevole della gravità della sua condizione. Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli italiani pagano i costi sociali e sanitari di anni di DISASTRI e di invasione senza regole e senza controlli. Dicevano che eravamo cattivi, allarmisti, pericolosi. Ce l’ho messa e ce la metterò tutta per invertire la rotta”.

Lo scrive in un post su Facebook il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini.

Ma la notizia è già stata diffusa e confermata da tempo.