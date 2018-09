L’Italia regala 500mila euro all’ONU (Pam) per le mense scolastiche in Mali

Per garantire almeno un pasto al giorno ai minori in Mali, dove le condizioni di sicurezza alimentare si sono deteriorate a causa delle scarse piogge dello scorso anno, la Cooperazione italiana ha disposto un finanziamento d’emergenza a favore del Programma Alimentare Mondiale (Pam) di 500 mila euro per il sostegno alle mense scolastiche.

L’iniziativa, condivisa con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ha l’obiettivo anche di favorire la regolare frequenza scolastica in un Paese in cui si registra un basso tasso di scolarizzazione, soprattutto femminile. Nell’organizzare l’intervento il Pam si potrà avvalere del contributo delle Ong italiane sul campo.

Solo ieri, l’Italia ha regalato all’ONU (Unrwa) 3,5 milioni di euro.