Di Battista: “La Lega deve restituire il maltolto fino all’ultimo centesimo”

La Lega “deve restituire fino all’ultimo centesimo il maltolto: non c’entra niente il processo politico”. Lo ha affermato l’esponente del M5s Alessandro Di Battista, in merito al sequestro di 49 milioni di fondi della Lega per la vicenda della truffa legata ai rimborsi elettorali.

“Se fossi un militante della Lega chiederei di restituirli perché sono soldi dei cittadini. Per me la Lega deve restituire perché le sentenze si rispettano”, ha aggiunto.