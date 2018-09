Australia, sterminata famiglia di 5 persone a Perth

Una famiglia di cinque persone, tra cui tre bambini, è stata trovata morta a Bedford, alla periferia di Perth, in Australia. I corpi di Mara Quinn, di 40 anni, e delle tre figlie (Charlotte di tre anni e le due gemelle di due anni Alice e Beatrix), insieme a quello della loro nonna, Beverly Ann Quinn, sono stati trovati domenica in un’abitazione a Coode Street.

Un uomo di 24 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio multiplo. Secondo alcune indiscrezioni, il 24enne avrebbe vissuto in quella casa insieme alle vittime, ma non è noto se sia imparentato con loro. “Il giovane in stato di fermo sta collaborando con gli investigatori. Non ci sono timori per la sicurezza delle persone che abitano in zona”, ha fatto sapere la polizia in un comunicato. Il giovane si è consegnato alla stazione di polizia di Karratha, a 1.500 chilometri a nord di Perth.

Una pagina di Facebook attribuita a Mara Quinn la mostra con un neonato in braccio accanto a un uomo, aggiungendo che si era fidanzata nell’agosto 2014 e che ha avuto il suo primo figlio nel marzo 2015.

L’Australia occidentale è stata recentemente colpita da crimini terribili: a maggio sette persone, di tre adulti e quattro bambini, tutti della stessa famiglia, sono stati trovati morti a Osmington, mentre a luglio un 19enne è stato accusato dell’omicidio di una madre e dei suoi bambini di 15 anni e otto anni a Ellenbrook , nel nord-est di Perth. adnkronos