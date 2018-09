Toninelli: “Ecco le pressioni al MIT sul ponte Morandi”

Toninelli: “Le pressioni fatte nei mesi precedenti ricadono anche su di me”

Toninelli a In Onda su La7 ha spiegato: “Sulla mia scrivania sono arrivati documenti da parte di Aiscat. Dicevano che se pubblicavo potevo incorrere nel reato di aggiotaggio… I dirigenti del ministero avevano paura”.

“Magari ci porteranno in causa, noi andiamo avanti, non c’è più trippa per gatti”