Mattarella elogia i “valori dell’Europa”: Italia saldamente nella UE

“E’ indispensabile riaffermare i valori fondamentali alla base delle libere scelte che hanno portato all’Unione europea libertà, stato di diritto, democrazia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità umana”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato per il Forum Ambrosetti a Cernobbio, sottolineando che “è questa la prospettiva in cui è saldamente collocata l’Italia”.

Mattarella ha rilevato che l’Unione Europea “si appresta a passaggi rilevanti della sua esistenza. Siamo in vista delle elezioni del Parlamento europeo nel prossimo anno, massimo momento di espressione della sovranità dei popoli e dell’Unione e dobbiamo compiere scelte fondamentali su politiche e istituzioni: dal bilancio comune alla governance economica dell’Area euro”.

E per quanto riguarda la questione migratoria, “occorrono ambizioni all’altezza dei tempi e delle sfide a partire dal rafforzamento di progetti fondamentali dell’integrazione, come l’Eurozona, alle questioni della politica estera e di difesa, al potenziamento delle politiche di coesione e crescita, con strumenti che consentano di gestire con efficace solidarietà le trasformazioni produttive e le sofferenze sociali, alla predisposizione di regole che sappiano affrontare in modo adeguato la questione migratoria”. Per il resto, spiega ancora il capo dello Stato, “dobbiamo compiere scelte fondamentali su politiche e istituzioni: dal bilancio comune alla governance economica dell’area Euro”.