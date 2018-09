Svezia, Isis minaccia candidato di destra: “ritirati o ti decapitiamo”

I terroristi islamici dell’Isis sono marionette degli immigrofili?

Sulle elezioni politiche in Svezia incombe la minaccia dell’Isis che ha inviato una lettera al leader del partito dei democratici (di estrema destra), imponendogli di ritirarsi dalle elezioni entro la fine della settimana. In caso contrario, sarà decapitato.

Jimmie Åkesson, 39 anni, è il presidente dell’SD, il partito democratico della Svezia che fa della lotta all’immigrazione il proprio cavallo di battaglia. Negli ultimi mesi il partito di Åkesson è in crescita nei sondaggi e potrebbe prendere fino al 25 per cento dei voti. A poche ore dalle consultazioni, in programma domenica 9 settembre, il leader dell’SD ha raccontato di avere ricevuto una lettera di minacce di morte con simboli Isis.

“Speriamo che queste minacce non siano reali, ma attendiamo l’analisi del Säpo”, ovvero dei servizi di intelligence svedesi, ha fatto sapere un portavoce del partito. “Ti decapiteremo se non ti ritiri dalle elezioni prima del fine settimana”, si legge sulla copia della missiva, che contiene anche minacce ai figli del politico.

www.ilgiornale.it