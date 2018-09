Scuola: 10 Vaccini anche per docenti, dirigenti ed ATA. Presentato emendamento

Presentato in Parlamento un emendamento al Milleproroghe a firma Paolo Russo (FI) di un emendamento che obbliga il personale che lavora nel settore educativo a vaccinarsi per far vaccinare i docenti per esavalente e MPR.

Vaccini per operatori nell’ambito della formazione

Vaccino per Morbillo, Rosolia, Varicella, oltre all’esavalente anche per il personale della scuola e tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nei servizi educativi per l’infanzia, nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, nei centri di formazione professionale regionale, nelle scuole private no paritarie.

L’obbligo, contenuto in un emendamento, ha quale scopo, ovviamente, di assicurare la salute pubblica ed evitare epidemie.

Chi può essere esentato?

Il vaccino è previsto nell’emendamento che sia obbligatorio per tutti, tranne per quanti potranno provare di essere stati naturalmente immunizzati. Per tale esenzione sarà necessaria dichiarazione del proprio medico curante.

Ricordiamo, inoltre, che si tratta di un emendamento non ancora approvato e che dovrà essere sottoposto alla copertura finanziaria oltre che al voto delle commissioni e della Camera.

Leggi il testo su www.orizzontescuola.it >>>