Migranti e Libia, ministro Trenta attacca la Boldrini “quando ci vuole ci vuole”

SU LIBIA, MIGRANTI E FRANCIA

“Ieri in Parlamento ho avuto uno scambio di vedute con la deputata Laura Boldrini. Come sapete sono una persona pacata, non è mia consuetudine alzare i toni. Ma, non me ne vogliate, quando ci vuole, ci vuole…”,

scrive il ministro Trenta su Facebook pubblicandi il video della discussione in Parlamento.