Perché la Francia ostacola la missione italiana in Niger?

In riferimento all’attuale situazione della missione italiana in Niger, l’europarlamentare Mario Borghezio ha presentato un’interrogazione urgente all’Alto Commissario Federica Mogherini.

“Da molti mesi – spiega Borghezio – i primi 40 militari della missione italiana in Niger sono bloccati nella base militare americana dell’aeroporto della capitale, senza poter dare inizio alle preventivate attività di addestramento”.

“Risulta all’interrogante – prosegue Borghezio – che lo stop all’importante missione italiana, che dovrebbe essere integrata con l’invio di altri 400 militari, sia il frutto di pressioni francesi sul governo nigerino”.

Pertanto Borghezio chiede: “L’Alto Commissario come valuta questa situazione di non-collaborazione fra Stati Membri, visto che, anche nel caso del Niger, è interesse prioritario europeo il raggiungimento degli obiettivi di stabilità e di sicurezza in un paese-chiave come il Niger, confinante con la Libia?”

On. Mario Borghezio – – Deputato Lega Nord al P.E.