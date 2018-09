Martina: allearsi contro chi vuole far saltare l’Europa

ROMA, 5 SET – “Dobbiamo lavorare assieme ad altre forze europeiste contro chi vuole far saltare l’Europa. Il tema e’ come si costruisce un’alleanza per rilanciare il progetto europeo e noi stiamo lavorando per costruire dall’Italia un’alternativa a Salvini e ai nazionalisti”.

Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, ospite a Radio24.