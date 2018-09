Libia: gruppo USA costruirà porto da un miliardo di dollari a Susah

Il gruppo statunitense Guidry ha annunciato la realizzazione di un porto da un miliardo di dollari, vicino alla città orientale libica di Susah, in Cirenaica. Il porto per il carico e lo scarico di container e l’hub logistico rappresenteranno il più grande scalo portuale in acque profonde della regione. Secondo Guidry nel porto verranno gestiti fino a 1 milione di Teu (Unità equivalente a venti piedi, misura standard di volume nel trasporto dei container) nella prima fase.

La società ha affermato che l’obiettivo del porto è quello di “stimolare l’economia” della Libia. Michael Guidry, fondatore e responsabile dell’azienda, ha dichiarato che il progetto portuale era stato selezionato dai leader libici nel 2015. La costruzione prevista includerà un molo lungo 1.350 metri e tre ormeggi lunghi 400 metri lungo un canale dragato a 18 metri per ospitare navi da carico di grandi dimensioni.

Agenzia Nova