Libia, Moavero: “le parti trovino una soluzione pacifica”

ROMA, 3 SET – Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ribadisce il “pieno sostegno italiano alle legittime istituzioni libiche e al piano d’azione dell’Onu”. “L’Italia – afferma in una nota – condanna gli episodi di violenza e invita tutte le parti ad una soluzione pacifica e negoziata”. Moavero ha parlato al telefono con il rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu per la Libia, Ghassan Salameh.

“Al fine di continuare un proficuo scambio di informazioni e lavorare sulla messa a punto di possibili azioni a sostegno della pacificazione in Libia – si legge nella nota -, il ministro Moavero e il rappresentante speciale delle Nazioni Unite si riparleranno nuovamente nei prossimi giorni”.

“Moavero – conclude la nota – ha inoltre in programma una serie di contatti con i suoi omologhi dei Paesi maggiormente interessati alla crisi libica, anche in vista della preparazione della Conferenza Internazionale che il nostro Paese intende organizzare il prossimo autunno”. ansa