Fico: “Orban è quanto di più lontano ci sia dai miei valori”

“Orban è quanto di più lontano ci sia dalla mia mente e dalla mia testa come politica, come principi e come valori”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati ed esponente del Movimento 5 Stelle, parlando ad Afragola (Napoli) in un bene confiscato alla criminalità organizzata intitolato ad Antonio Esposito Ferraioli, vittima innocente della camorra.

“Io guardo a quanto abbiamo costruito all’interno di questa regione, di questa nazione. Io amo Napoli e la Campania perché è una terra di combattenti, di persone che militano e non si sono mai arrese. Per questo c’è tanto di positivo”, ha aggiunto Fico. ADNKRONOS