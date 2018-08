La miniera d’oro delle concessioni autostradali in Italia

di Simone Filippetti – Tiscali

Dopo 20 anni, è stato svelato il mistero delle concessioni autostradali in Italia. Per decenni, i numeri e le cifre dei Signori dei Caselli sono stati gelosamente secretati dai Governi. Ora, dopo la tragedia del Ponte Morandi, il MIT (Ministero dei Trasporti) ha finalmente reso pubbliche le convenzioni. E si scopre che gestire le autostrade in questo paese è un’attività ricchissima: per i concessionari gli introiti toccano i 30 miliardi di euro. La parte del leone la fanno le Autostrade dei Benetton, con 23 miliardi dal 2012 fino al 2038. I gestori hanno un rendimento lordo medio del 10% annuo. Il clamore non è nella percentuale, pur bella rotonda, ma nel fatto che quel 10% lordo (5% netto) è senza alcun rischio di impresa.

Il commento di Simone Filippetti, giornalista de “Il sole 24 Ore” nella sua rubrica social “Contrarian”.