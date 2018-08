Boldrini: “Salvini e Orban vogliono distruggere l’Europa”

Milano, 28 Agosto 2018 – “Salvini teme Billy Elliot perché pensa che faccia propaganda omossessuale. Siamo in piazza per dimostrare che l’alternativa c’è. Lavoriamo anche per le prossime elezioni europee. Salvini farà di tutto per distruggere l’Unione Europea che va cambiata non distrutta”. Così l’esponente di LeU Laura Boldrini alla manifestazione contro Orban e Salvini a Milano.

(Agenzia Vista)