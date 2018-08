Australia, ritrovati i migranti fuggiti nella foresta: saranno rimpatriati

Sono state tutte ritrovate le 17 persone sbarcate illegalmente in Australia nei giorni scorsi, il primo episodio di questo tipo registrato negli ultimi quattro anni nel Paese, e fuggite attraverso una fitta foresta di mangrovie. Le autorità australiane hanno rintracciato i 15 clandestini e due scafisti. Già programmato il rimpatrio che, come riportano i media locali, saranno riportati in Vietnam.

Il The Australian afferma infatti che i migranti saranno trasferiti a Christmas Island (Oceano Indiano), prima di essere riportate nel Paese d’origine con un volo charter. Tutti i componenti del gruppo sbarcato dal peschereccio nella foce del fiume Daintree, nel nord-est dell’isola, sono stati ritrovati vivi, nonostante si fossero dileguati in un’area nota per essere infestata da coccodrilli. La coppia di scafisti è stata invece individuata da un traghetto che percorre regolarmente il fiume.

tgcom24.mediaset.it