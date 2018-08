Boldrini: “Unire le forze di centrosinistra sotto un unico simbolo”

Unire le forze del centrosinistra sotto un unico simbolo. E’ la proposta che arriva dall’ex presidente della Camera Laura Boldrini.

“Le forze del centrosinistra debbono cogliere l’eccezionalità del momento e affrontarlo con un’iniziativa politica inedita, già dalle prossime elezioni europee – scrive Boldrini su Twitter – Servono candidature nuove, espressione dell’associazionismo laico e cattolico, dei sindaci, dell’ambientalismo”.

“Serve un simbolo unico nuovo, e ritrovarsi su alcuni temi importanti. In questo momento storico non possiamo permetterci di far prevalere le divisioni: a forza di fare distinguo si rischia di estinguersi. Siete d’accordo o no che adesso più che mai serva unire le forze? OrbanGoHome”, conclude l’esponente di Leu. ADNKRONOS

