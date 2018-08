Treno Regionale Ravenna Bologna: “Escrementi nel vagone: che vergogna”

Degrado urbano a Bologna

La segnalazione di un lettore a bolognatoday denuncia una situazione di degrado a bordo del treno Regionale Ravenna-Bologna n. 2998 delle 9.00 di questa mattina:

“Vergogna sul Regionale da Ravenna a Bologna delle 9.00 – scrive il viaggiatore – Qualcuno ha pensato bene di defecare sul secondo vagone del treno anziché usare un bagno, forse inutilizzabile. Il risultato è quello che si vede nelle foto. Naturalmente tutto il vagone è anche maleodorante. Non è stato fatto fermare il treno per una veloce pulizia e neppure chiuso il vagone in questione per motivi igienici. Vergogna!”.