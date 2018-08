Salvini: “Ho fatto solo il mio lavoro, mi processino pure”

“Se il Tribunale dei ministri dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio proprio vedere come va a finire”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini in un’intervista a Libero.

“Io ho fatto solo il mio lavoro di ministro – ha aggiunto Salvini – e sono pronto a rifarlo. Per il resto mi spiace per il procuratore di Agrigento. Penso che con tutti i problemi che ha la Sicilia, la priorità non sia certo indagare Salvini. Ho agito per difendere i confini del mio Paese. E se questo è il prezzo da pagare, ok. Ma nessun magistrato pensi di potermi fermare con un’inchiesta”.

“Io non parlerei di linea dura – ha aggiunto Salvini a proposito delle sue decisioni sul caso della nave Diciotti – la definirei piuttosto coerenza. E quella paga, sempre. Siamo riusciti a fare una cosa mai fatta prima: coinvolgere un Paese dell’Est, l’Albania, e la Chiesa”.