Repubblica Ceca: non accetteremo un solo migrante

27 AGO – Il primo ministro ceco, Andrej Babis, afferma di non essere disposto ad accettare “neanche un solo migrante”. Lo ha riferito l’emittente Radio.cz. Parlando a Praga, nel corso di un meeting annuale dei migliori diplomatici del Paese, il primo ministro ha proposto un “Piano Marshall” per l’Africa per incoraggiare i migranti a rimanere nel loro Paese d’origine.

Babis ha chiesto un approccio comune dell’Unione europea alla questione delle migrazioni, ma ha nuovamente respinto una politica di ridistribuzione dei rifugiati tra gli Stati membri.

L’Ue, ha concluso, dovrebbe concentrarsi maggiormente sull’assicurare la sicurezza europea. (ANSA).