Jesolo, lo stupratore della 15enne ha 5 pagine di precedenti penali

Il senegalese presunto responsabile dello stupro ai danni di una 15enne a Jesolo aveva il permesso di soggiorno scaduto da 7 anni; dal 2011 viveva di espedienti, senza fissa dimora, e dal 2015 era irreperibile; aveva accumulato numerose condanne per vari reati: dalle rapine al furto, dalle risse alle minacce, fino alla resistenza a pubblico ufficiale.



Malgrado tutto, non poteva essere espulso perché in Italia ha avuto un figlio dalla compagna italiana.

In un Paese civile è possibile che un individuo con questi precedenti giri indisturbato e libero di agire?