Incontro Salvini-Orban, “svolta storica per la politica europea”

“L’incontro Salvini/Orban – dichiara l’europarlamentare Mario Borghezio – rappresenta in tutta evidenza la grande svolta storico-politica che i popoli europei attendono da tempo: un forte rilancio del sogno europeo, che deve avere come stella polare l’interesse dei nostri popoli, in primis la difesa dei confini contro l’invasione migratoria e non certo la sudditanza all’alta finanza mondialista dei Soros.

A fronte di questo avvenimento e del suo significato, appaiono miserevoli e grottesche – oltre che dubbiamente legittime – le manovre giudiziarie poste in essere da una magistratura politicizzata oltre l’impensabile ed il tollerabile”.

On. Mario Borghezio