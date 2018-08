Brindisi: intercettato veliero con 73 migranti, tre scafisti arrestati

BRINDISI – Un veliero con 73 migranti è stato intercettato al largo della costa di Brindisi da un mezzo navale della Guardia di Finanza. Arrestati per favoreggiamento all’immigrazione clandestina i tre scafisti di 43, 34 e 25 anni: tutti di nazionalità ucraina.

L’imbarcazione è stato intercettata, ieri sera, dalle unità navali del Reparto Operativo Aeronavale Guardia di Finanza di Bari, durante una crociera di contrasto ai traffici illeciti via mare, al largo delle coste brindisine: a poche miglia al largo di Torre San Gennaro, località a sud di Brindisi. Il veliero monoalbero, della lunghezza di circa 10 metri è stato sottoposto a sequestro, mentre in banchina, era già pronto il dispositivo di accoglienza sanitario predisposto dalla locale Prefettura e attivato a cura del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, in coordinamento con la competente Questura. I migranti invece sono stati condotti presso il locale C.A.R.A. di Restinco (BR).

