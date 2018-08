Salvini: “In questi anni l’Europa ha spremuto l’Italia come un limone”

“In Italia finalmente c’è un governo che non è di servi e quando l’Europa chiederà il voto sul bilancio da approvare all’unanimità, ecco che il voto dell’Italia non ci sarà”. Lo ha detto il ministro degli Interni Matteo Salvini da Pinzolo in provincia di Trento in occasione della conferenza stampa a margine della Festa della Lega del Trentino in programma questa sera.

“In questi anni l’Europa ha spremuto l’Italia come un limone, prendendo miliardi di euro, danneggiando agricoltori e pescatori. È l’Europa che ha bisogno dell’Italia e non viceversa”, ha detto ancora Salvini a margine della Festa della Lega del Trentino, “i soldi che gli italiani versano a Bruxelles devono servire per difendere i confini europei, altrimenti il problema lo risolveremo da soli”. AGI