Rissa tra migranti a Roma, gambiano accoltellato

Roma – Rissa in piazza Vittorio Emanuele II: giovane ferito con una coltellata

Una violenta rissa in strada a piazza Vittorio Emanuele II. Nella notte, i Carabinieri della Stazione di Casalbertone sono stati allertati da alcuni passanti che hanno notato alcuni cittadini stranieri mentre si stavano aggredendo a vicenda. I militari sono riusciti a bloccarne due, un 19enne del Gambia e un giovane marocchino in fase di completa identificazione, che si stavano ancora picchiando in strada.

Gli altri contendenti sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo dei Carabinieri. Il cittadino del Gambia, durante la colluttazione, ha riportato una ferita da taglio ad un braccio, inferta con un coltello rinvenuto a terra che è stato sequestrato. Il giovane è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Addolorata per le cure del caso. L’altro è stato, invece, medicato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I per i colpi ricevuti al volto. I due sono stati denunciati e restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

