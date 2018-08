Martina attacca Di Maio: “Sta portando il Paese sul baratro”

“Sento Di Maio pontificare in tv e sui social contro chi difende il Paese. Tante chiacchiere per nascondere l’incapacità di un governo”. Questo il ridicolo attacco del segretario del Partito democratico (partito oemai in coma profondo) Maurizio Martina al leader del M5s.

“Dalla questione europea, all’Ilva, ai loro litigi su Autostrade, alla fuga di capitali all’estero, Di Maio sta portando il Paese sul baratro”.

(Il Paese era già sul baratro: ce lo avete portato voi.

Come nel baratro avete gettato anche il vostro partito.

Tacete, che è meglio.)