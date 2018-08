Funerali Genova, Lavia (Pd): ‘applausi a Di Maio e Salvini erano organizzati’

Squallide insinuazioni del “giornalista” Lavia sugli applausi e i fischi ai funerali di Genova.

La sinistra non vuole ammettere di aver disgustato il popolo italiano e Lavia sostiene che il governo ha organizzato una specie di claque ai funerali per le vittime di Genova.

Il PD non si riprenderà mai perché non vuole prendere atto delle ragioni della sconfitta e continua semplicemente ad in insultare gli avversari.