Torino, violenza sessuale su due donne: fermato ghanese

TORINO, 22 AGO – È ritenuto responsabile di un secondo episodio di violenza sessuale, il ghanese di 28 anni fermato dai Carabinieri per aver cercato di stuprare una donna al parco ‘Vallere’.

Ghanese tenta di violentarla, 44enne salvata da un passante

I militari lo hanno denunciato per un’aggressione avvenuta lo scorso 18 agosto, al parco Colonnetti, in una zona periferica della città al confine con Nichelino. La vittima dell’aggressione è una torinese di 25 anni che stava passeggiando con un’amica, quando uno sconosciuto l’ha bloccata e ha cercato di strapparle la maglietta. La giovane è riuscita a divincolarsi e a mettere in fuga il suo aggressore e ha chiesto aiuto alla polizia, ma non ha voluto sporgere denuncia. Dopo l’arresto per la tentata violenza alle ‘Vallere’, la polizia ha comunicato l’episodio ai carabinieri: la giovane, interpellata, ha riconosciuto l’uomo.

“La collaborazione dei cittadini è molto importante – spiegano dall’Arma – Le indagini proseguono per stabilire se ci siano altri episodi. Nel frattempo invitiamo tutti a segnalare ogni situazione sospetta”.ANSA