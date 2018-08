Immigrazione clandestina, Di Maio: ‘se la UE non ci aiuta blocchiamo i fondi’

“Io condivido pienamente quello che ha detto ieri il presidente Conte. L’Unione europea deve battere un colpo. Allo stesso tempo siamo attentissimi alle condizioni di salute e di rispetto dei diritti umanitari a bordo della nave Diciotti, sono stati fatti sbarcare i minori”. Lo ha affermato, in una dichiarazione video pubblicata su Facebook, il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio (M5S).

“E dico a tutti – ha aggiunto – che il governo è compatto e rilancio un’altra cosa su un fatto: in questi mesi abbiamo avuto modo di vedere come funzionava la linea morbida nei confronti dell’Unione europea e come funziona invece la linea dura nei confronti dell’Unione europea”.

“Io sulla linea dura – ha proseguito Di Maio – voglio fare un’altra proposta e lo dico come capo politico del Movimento. Se l’Unione europea si ostina con questo atteggiamento, cioè se domani dalla riunione dalla Commissione europea non esce nulla, non decidono nulla, sulla nave Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti, allora io e tutto il M5S non saremo disponsti a dare più 20 mld di euro all’Ue ogni anno. Ce ne prendiamo una parte e non siamo disposti se non ci aiutano a votare una legge di bilancio che preveda ancora il finanziamento di 20 miliardi all’Unione europea”. (askanews)