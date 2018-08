Sottraggono denaro dei cittadini e poi li insultano pure

fonte: Facebook / Carl Brochu

A Sabrevois, in Quebec, durante un comizio una donna ha attaccato verbalmente il premier canadese sulle politiche migratorie del governo e sui costi per l’accoglienza dei clandestini.

Ecco la risposta villana di Trudeau, che si nasconde dietro l’antirazzismo: “L’intolleranza verso i migranti non avrà mai spazio in Canada. Signora, la sua intolleranza non appartiene a questo luogo”.

Sottraggono denaro dei cittadini a favore dei clandestini e poi insultano pure.