In Francia come in Italia: il dramma dei suicidi per motivi economici

Valerio Malvezzi ha elegantemente definito la posizione in cui certi poteri vorrebbero vedere i cittadini europei (ed italiani in modo particolare), ed ha manifestato solidarietà per gli imprenditori francesi che, abbandonati a loro stessi e spesso spolpati dalle istituzioni, arrivano frequentemente al suicidio (così come in Italia).

Gli ha risposto Brigitte Vitale con parole che non lasciano indifferenti.

Massimo Bolla