Nuova Festa dell’Unità a Bologna: lectio magistralis di Walter Veltroni

Nuova Festa dell’Unità – Ci sarà anche una lectio magistralis di Walter Veltroni (no, non si intitolerà “Ma anche…”) alla kermesse del Pd di Bologna che volta, almeno logisticamente, pagina ripartendo dalla Fiera (non più dell’Est). Da giovedì 23 riecco la Festa dell’Unità.

di Etv