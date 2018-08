Prato: atti osceni ai giardini davanti ai bimbi, denunciato gambiano

Prato, 20 agosto 2018 – È stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico il 25enne di origine gambiana fermato ieri mattina, poco dopo le 10, dagli agenti delle volanti nei giardini di piazza Stazione a Prato. Incurante della presenza di bambini, donne e anziani poco lontano, l’uomo è stato sorpreso mentre era intento a masturbarsi, solo parzialmente coperto dalla vegetazione. Gli agenti lo hanno fatto rivestire e quando è stato identificato hanno scoperto che il 25enne aveva un precedente per rapina ed era stato scarcerato nel giugno scorso. Attualmente risulta senza fissa dimora ma ha tutta la documentazione regolare rilasciata dalla Germania.

