Lite tra connazionali, pakistano accoltellato alla gola

Pistoia – Attimi di terrore in via Nazario Sauro ad Agliana: furiosa aggressione il 17 agosto ai danni di un cittadino pakistano di 29 anni, immigrato con regolare permesso di soggiorno, colpito alla gola da un connazionale con un affilato coltello da cucina, durante una lite.

I due pakistani – scrive La Nazione – erano stati ospitati da un terzo connazionale, che ha assistito all’aggressione, in un piccolo appartamento di via Nazario Sauro nel quale condividevano una piccola stanza. I motivi del furioso litigio non sono ancora chiari.

L’aggressore è fuggito. Sul luogo sono intervenuti i militari della Compagnia di Pistoia e del Nucleo Investigativo che hanno fatto i rilievi ed avviato le indagini