Il senatore Alberto Airola tenta il suicidio. Salvato

Il senatore del Movimento 5 Stelle Alberto Airola, noto per le sue posizioni No Tav e componente della commissione di vigilanza Rai, ha tentato il suicidio in casa nella notte di ieri, venerdì 17 agosto 2018, nel suo appartamento nel quartiere Aurora. E’ stato salvato dai sanitari delle ambulanze, chiamati dalla sorella Gisella, che si trovava nelle valli di Lanzo e che si è precipitata in città vedendo che non rispondeva a chiamate e messaggi.

Airola è stato trovato sanguinante nella vasca da bagno illuminata da candele e con accanto un flacone di ansiolitici. E’ stato trasportato all’ospedale Giovanni Bosco. Da ieri sera non è in pericolo di vita.

In casa aveva lasciato due lettere, una indirizzata ai familiari e l’altra alle forze dell’ordine, in cui manifestava la volontà di farla finita.

www.torinotoday.it

16 settembre 2017 – Catturato il terzo aggressore del senatore Airola: è un tunisino irregolare

Lo scorso settembre 2017, Airola era stato brutalmente aggredito e rapinato da due stranieri, ripresi dalle telecamere di sicurezza della zona mentre colpiscono l’esponente pentastellato.