Genova: donne sinti rubano con arnesi da scasso nelle aree del crollo

Tre donne sinti originarie di Torino di 18,36 e 45 anni sonno state arrestate dalla polizia in via San Donà del Piave, sul Polcevera, sulla sponda opposta di via Fillak dove ci sono le case che sono state sfollate. Anche quell’area è interessata al crollo del Ponte Morandi e sgomberata per la pericolosità.

Le più vecchie sono state condannate e sono state portate nel carcere di Pontedecimo, mentre la la più giovane, ha ricevuto la misura deel il divieto di dimora a Genova con obbligo di firma a Torino dove, appunto, risiede.