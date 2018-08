Di Pietro: crollo ponte non sufficiente per chiedere revoca delle concessioni

di La7

“Ho avuto a che fare con quella concessione e so come funziona. Certi ministri improvvisati diffondono fake news: la caduta del ponte non è sufficiente per chiedere la revoca della concessione con Autostrade per l’Italia“. A dirlo, ospite a “In onda” su La7, è Antonio Di Pietro, ex magistrato ed ex ministro alle Infrastrutture.

Ecco invece che cosa diceva nel 2006