Crollo ponte Genova, dalla rassegna stampa sparisce il nome dei Benetton

Crolla il ponte a Genova, ma dalla rassegna stampa sparisce il nome dei Benetton

Il commento di Mario Giordano: Alle strade liguri mancano i soldi di Benetton

Dov’è sono i Benetton? Dov’è Oliviero Toscani? Stanno scattando altre foto choc? O, per oggi, si accontentano dello choc del ponte crollato? Perché non parlano? Perché non spiegano? Lo scarno comunicato con cui Autostrade per l’Italia, la società che fa capo all’impero di Treviso e che è responsabile