“Fai sesso con me o ti ammazzo”, tunisino minaccia con coltello una 17enne. Subito liberato

di Etv

Bologna – “Fai sesso con me o ti ammazzo”. Con questa minaccia, un 27enne tunisino ha preso di mira una ragazzina minorenne in un locale di via Indipendenza.

Successivamente ha ripetuto la minaccia, estraendo un coltello, anche ai poliziotti che sono intervenuti per arrestarlo. Il pregiudicato è stato denunciato a piede libero.