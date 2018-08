Aquarius, Orlando (Pd) annuncia: “Palermo disponibile ad accogliere i migranti”

La nave illegale Aquarius, di Sos Mediterranee, ha a bordo 141 migranti soccorsi nei giorni scorsi. Dopo il “No” all’approdo di Malta e Roma, Barcellona si è offerta di accoglierla, ma il governo di Madrid si è detto dubbioso sul fatto che il porto spagnolo “sia quello più sicuro”.

Migranti, Spagna: ‘non accogliamo la nave Aquarius’

E da Palermo arriva l’invito di Orlando, sindaco Pd: “Disponibili ad accogliere chi è a bordo”.

Dice il ministro delle infrastrutture Toninelli in un tweet: “L’Ong Aquarius è stata coordinata dalla Guardia Costiera libica in area di loro responsabilità. La nave è ora in acque maltesi e batte bandiera di Gibilterra. A questo punto il Regno Unito si assuma le sue responsabilità per la salvaguardia dei naufraghi”.

E Salvini ribatte su Facebook: “Proprietà tedesca, noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, battente bandiera di Gibilterra. Può andare dove vuole, ma non in Italia!”.