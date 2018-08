Salvini pensa di reintrodurre il servizio militare

Di fronte ai tanti esempi di mancanza di educazione e senso civico, “facciamo bene a studiare se, come e quando reintrodurre per alcuni mesi il servizio militare, il servizio civile per i nostri ragazzi e le nostre ragazze così almeno imparano un po’ di educazione “.

Così il vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Lesina, in Puglia.

Il leader della Lega è tornato poi sul caso dell’annuncio ‘anti-zingari’ sul treno Milano-Cremona: “Se non hai mai preso un treno pendolari, cosa che a me è capitata di fare per anni e anni, poi non arrivi a capire perché la notizia di questa settimana è quella della capotreno che esasperata per l’ennesima aggressione sul treno in Lombardia ha detto ‘molestatori, rompip… e zingari sono pregati di scendere perché non ne possiamo più’. Ebbene, qualcuno ha detto che questa capotreno dovrebbe essere licenziata. Secondo me dovrebbe essere premiata perché difende il diritto a viaggiare sicuri di gente che già ha delle rotture di scatole”. ADNKRONOS