Malvezzi: Il Governo degli Schiavi

Valerio Malvezzi, economista e professore di Comunicazione Finanziaria all’Università di Pavia.

Nascosta tra le righe, c’è la volontà europea di avere un governo di schiavi asserviti alle richieste di questa Unione Europea esistente solo a parole e non nei fatti

Un titolo provocatorio che può facilmente trarre in inganno. Si potrebbe pensare che ci si rivolga all’attuale Governo se si osserva con una non attenta lettura o se si guarda il video correlato qui in basso. In realtà, andando oltre, si può capire facilmente il riferimento.

In questo video commento alcuni articoli di giornali a seguito delle dichiarazioni di Tria, Di Maio e Conte sulla volontà di sedersi con l’Europa a trattare sulla Legge di Bilancio. Come sempre, i giorni hanno manipolato il tutto con la volontà di far credere che le cose andranno malissimo.

Ma cosa nasconde questo?

Qui puoi anche leggere l’articolo su MalvezziEuropei.it bit.ly/governo-schiavi